Karate, nella prima giornata della Serie A di Matosinhos arrivano 3 finali per l’Italia

Abbiamo appena mandato in archivio la prima giornata dedicata alle eliminatorie della tappa di Matosinhos (Portogallo) della Serie A 2023 di karate.

Per i colori italiani sono arrivate subito buone notizie dato che i nostri portacolori hanno già messo a segno tre finali. Di queste una sarà per la medaglia d’oro, mentre le altre due saranno per quella di bronzo.

Andiamo nello specifico. Nel kata maschile a squadre, ben due formazioni di casa nostra hanno conquistato l’accesso all’atto conclusivo. Gareggeranno per l’oro Arnone, Binotto e Villano che sfideranno il Giappone, mentre per il bronzo saranno impegnati Moscatelli, Pappalardo e Polsinelli e se la vedranno contro la Francia.

Passando al kumitè, invece, Asia Pergolesi (nei +68 kg) ha staccato il passo per la finale per il terzo e quarto posto dopo un ottimo percorso. Per l’azzurra la rivale nell’ultimo impegno sarà l’ucraina Yuliya Rusu.

Quale sarà il programma dei due prossimi giorni a Matosinhos? Domani, sabato 25 novembre, sarà ancora giornata di eliminatorie, mentre le finali saranno tutte nella giornata di domenica 26: dalle 9:00 alle 14:00 per il bronzo e dalle 14:30 alle 18:00 per l’oro.

Foto: FIJLKAM