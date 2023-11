Jannik Sinner rassicura: “La schiena niente di che, mi è passato quasi subito. Ho ancora benzina”

E sono tre su tre. Jannik Sinner batte anche Holger Rune e porta a casa il terzo successo alle ATP Finals volando in semifinale senza mai perdere e candidandosi ovviamente a grande favorito per il titolo.

Le parole dell’azzurro nel post partita: “Oggi era una partita molto difficile, non avevo mai vinto contro di lui. Sono partito molto bene, nel secondo lui ha servito meglio, abbiamo giocato alla pari, ho fatto un brutto game sul 6-5 ma succede. Poi sono ripartito, ogni set riparte da zero, sfruttando anche il supporto. I tifosi mi hanno aiutato tantissimo oggi”.

Tornare in campo dopo il clamoroso successo con Djokovic: “Questa partita per me vuol dire tanto, perché rientrare in campo non era facile dopo quell’incontro ricco di emozioni positive. Oggi ero nervoso, agitato, ma i punti importanti li ho portati a casa. Ho avuto tante chances nel terzo set, non sono riuscito a breakkarlo”.

Sul leggero fastidio alla schiena: “Sto bene, ho sentito una piccola botta che è andata via piuttosto velocemente. Non ero preoccupato, non ho chiamato il fisio, nel terzo set è andata via subito. Con la tensione è un attimo, siamo come le macchine di Formula Uno. Conosco il mio corpo al meglio e so che non c’è problema”.

Ed ora attesa per il prosimo incontro: “Ho ancora benzina, son messo bene. Oggi ho giocato meno, domani riesco a riposare e vediamo come andrà la prossima partita. La cosa importante è che sono in semifinale, mi sento bene e non vedo l’ora di andare in campo sabato”.

Foto: Lapresse