Jannik Sinner ha battuto tutti i top10 attuali: Djokovic e Rune erano gli ultimi tabù

Alla vigilia delle ATP Finals di Torino, il girone di Jannik Sinner era considerato molto duro per un motivo particolare: l’azzurro avrebbe dovuto affrontare gli unici top10 attuali non ancora battuti in carriera, ovvero Novak Djokovic e Holger Rune.

Martedì il classe 2001 aveva sfatato il primo tabù, superando in tre set memorabili il n.1 al mondo; oggi è toccato al giovane danese alzare bandiera bianca. Peraltro Sinner era già matematicamente qualificato per la semifinale di sabato 18 novembre, tuttavia il successo gli ha consentito di concludere il raggruppamento al primo posto.

Va detto che il n.4 del ranking è attualmente in vantaggio negli scontri diretti solo con due fra i top10 del momento: Alcaraz e Rublev. Logicamente, considerata la giovane età dell’italiano, questa statistica andrà valutata poi tra qualche anno. Intanto con alcuni rivali il trend è già stato invertito, se pensiamo che l’altoatesino si è imposto negli ultimi due confronti con Medvedev dopo aver perso i primi sei.

I PRECEDENTI DI JANNIK SINNER CON GLI ATTUALI TOP 10 (VITTORIE/SCONFITTE)

Sinner-Djokovic 1-3

Sinner-Alcaraz 4-3

Sinner-Medvedev 2-6

Sinner-Rublev 4-2

Sinner-Tsitsipas 3-5

Sinner-Zverev 1-4

Sinner-Rune 1-2

Sinner-Hurkacz 2-2

Sinner-Fritz 1-1