Golf, Marco Penge domina il Challenge Tour Grand Final. Settimo Laporta, che stacca il pass per il DP World Tour

Terminata da pochi istanti la stagione del Challenge Tour. Si è chiuso infatti il Rolex Grand Final (montepremi 500.000 euro) di Maiorca con la netta vittoria di Marco Penge. L’inglese domina l’evento conclusivo del 2023 congedandosi dal percorso iberico con lo score complessivo di -10 (278 colpi).

Per il venticinquenne britannico ben sei lunghezze di margine sul suo più immediato inseguitore che porta il nome del francese Tom Vaillant. Terza posizione con -3 per un altro transalpino, ovvero Frederic Lacroix, che precede di due colpi il duo inglese composto da Sam Bairstow e Brandon Robinson Thompson. Sesta piazza in solitaria alla pari con il par per l’irlandese Conor Purcell.

Sul percorso par 72 del Club de Golf Alcanada di Maiorca (Spagna) chiudono la top ten al settimo posto con il punteggio di +1 lo svizzero Joel Girbach, i sudafricani Casey Jarvis e J.J. Senekal, ed infine Francesco Laporta. Il golfista pugliese, unico della truppa azzurra a dover ancora certificare il passaggio al DP World Tour, blinda il salto di categoria siglando una prestazione attenta, che lo ha visto in zona sicurezza sin dalla prima giornata.

Per quel che riguarda gli altri italiani impegnati nell’ultimo evento stagionale, 16° posto con +4 per Andrea Pavan, seguito ad una lunghezza da Matteo Manassero (19°). +6 e 22esima posizione per Lorenzo Scalise. Termina dunque un 2023 di Challenge Tour da incorniciare per i golfisti italiani, capaci di aggiudicarsi ben 5 titoli e staccare 4 pass per il DP World Tour 2024. Dall’anno prossimo infatti i quattro alfieri azzurri che hanno partecipato al Grand Final saranno promossi al circuito più blasonato del Vecchio Continente.

Foto: LivePhotoSport