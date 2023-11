Golf, Celli secondo nel Final Stage della Q School per il DP World Tour. Paratore in zona carta ad un round dal termine

Il Final Stage delle Q School per il DP World Tour 2024 si avvia stancamente verso la conclusione. L’autentica maratona che assegna le ultime 25 carte per la prossima stagione è giunta al termine del quinto dei sei round previsti. Ancora bene Filippo Celli, che inizia ad amministrare il cospicuo margine di vantaggio sul 26° posto. Il romano sigla il giro meno performante della serie, limitandosi ad un tutto sommato buon -1 che gli consente di chiudere la giornata in seconda posizione con lo score di -22 (335 colpi).

L’azzurro è alle spalle di Sebastian Friedrichsen. Il danese è il nuovo leader solitario della kermesse con il punteggio di -23. -21 e terza posizione per il tedesco Freddy Schott, seguito ad una sola lunghezza di distanza dall’olandese Darius Van Driel. Quinti con -18 il gallese Jack Davidson e l’australiano Haydn Barron, mentre chiusono la top ten con lo score di -17 il belga Matthis Besard, il danese Jonathan Goth-Rasmussen, l’australiano Sam Jones ed il norvegese Kristian Krogh Johannessen.

Sul percorso par 71 (Lakes Course) dell’Infinitum Golf di Tarragona (Spagna) nell’ultimo round previsto domani Filippo Celli potrà amministrare ben 11 colpi di vantaggio rispetto ai primi che attualmente non otterrebbero la carta per il DP World Tour. Ricordiamo che compiranno il balzo di categoria i migliori 25 del torneo, compresi i pari merito al 25° posto. Dovrà lottare fino all’ultima buca Renato Paratore. Il romano è 22° con il punteggio di -13 dopo l’ottima tornata odierna da -4.

Continua a ben figurare Pietro Bovari, che gira a -1 portando il suo punteggio ad un complessivo -8. Il giovane azzurro cercherà di tirar fuori il round della vita per azzerare il gap di 4 colpi che lo separa dalla 24ma piazza attualmente occupata da ben nove concorrenti. Appuntamento dunque a domani con il sesto e decisivo round.

Foto: LiveMedia