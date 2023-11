Fognini risponde sui social: “Il ‘capitano’ non mi ha voluto in Coppa Davis”

Oggi è il giorno della Finale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, cercheranno di portare l’Insalatiera nel Bel Paese, a 47 anni dall’unica volta. Di acqua ne è passata sotto i ponti e la sfida contro “i canguri” non va sottovalutata, per le qualità degli avversari. Ieri, però, è stato giusto festeggiare il raggiungimento del traguardo.

Grazie a uno Jannik Sinner straordinario, la squadra tricolore ha prevalso contro la Serbia di Novak Djokovic e il n.1 del mondo ha dovuto mandar giù un bel boccone amaro, venendo sconfitto dall’altoatesino in singolare, non sfruttando tre match-point consecutivi, e vedendo sfumare nel doppio il suo sogno di vincere la competizione.

A rallegrarsi di questo risultato sono stati tanti sportivi, che stanno seguendo con grande trasporto il percorso dei nostri portacolori. Tra questi c’è anche Fabio Fognini, che ha messo il “Mi piace” al post celebrativo su Instagram di Sinner. Tuttavia il ligure, escluso da Volandri dai convocati, ci ha tenuto anche a sottolineare con un messaggio un po’ polemico quanto è accaduto.

Taggato da un utente, Fognini ha scritto: “SOLO (e non solo) “il capitano” non mi ha voluto. Grazie!”

MESSAGGIO DI FOGNINI SUL PROFILO INSTAGRAM DI SINNER

Poche parole, ma significative, che stanno a rappresentare un’assenza che al ligure non è andata proprio giù, specialmente per la necessità che questa squadra poteva avere in singolare e soprattutto in doppio. Tuttavia, riteniamo che questo messaggio sarebbe stato da evitare alla vigilia di una sfida così importante.

Foto: LaPresse