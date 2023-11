F2, Kimi Antonelli subito velocissimo nei test di Abu Dhabi

Il ragazzo ci sa fare. Arrivano indicazioni molto interessanti dalla prima giornata di test sul tracciato di Abu Dhabi, dedicati alla F2, categoria “cadetta” della F1. Kimi Antonelli, nel suo ruolo di debuttante, ha iniziato il proprio lavoro di affinamento con la monoposto del PREMA Racing e al termine del day-1 il riscontro complessivo è stato eccellente.

Il giovanissimo pilota nostrano, infatti, ha ottenuto il secondo miglior tempo di 1:36.257, preceduto solo dal compagno di squadra, il britannico Oliver Bearmann (1:36.092). 37 i giri coperti da Antonelli nel corso della sessione e un feeling che con la vettura è stato crescente.

Un buon indicatore dunque per lui, capace di trovare la quadra con estrema rapidità. In terza posizione si classificato il francese Victor Martins (ART Gran Prix) in 1:36.394, che aveva terminato davanti a tutti nella prima parte di giornata. Il transalpino si era distinto in una sessione in cui le bandiere rosse l’avevano fatta da padrone, con il crono di 1:36.852.

A completare il quadro della top-5 sono stati l’olandese Richard Verschoor (Trident) in 1:36.425 e il belga Amaury Cordeel (1:36.644).

Foto: Andrea Kimi Antonelli