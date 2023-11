F1, Toto Wolff su Kimi Antonelli: “La F2 è un grande passo, diamogli tempo e non aspettiamoci il botto al primo anno”

Anno dopo anno, Andrea Kimi Antonelli si sta confermando il fiore all’occhiello del programma giovani piloti Mercedes e nel 2024 sarà chiamato ad affrontare una sfida davvero molto complicata. Dopo aver vinto da rookie la Formula Regional Europea, il diciassettenne bolognese parteciperà infatti alla Formula 2 saltando completamente il passaggio intermedio della F3.

Un rischio calcolato da parte della Mercedes ed in particolare di Toto Wolff, che mise sotto contratto Kimi già nel 2018: “Abbiamo preso Kimi sotto la nostra ala diversi anni fa, e già allora era un ragazzo fantastico. Si vedeva il carattere, era forte. Lo abbiamo avuto nel garage e c’era molta fiducia. Nel karting ha conquistato degli ottimi risultati. Poi lo metti nelle formule junior, e vince ogni singolo campionato nel suo anno da rookie“, dichiara il manager austriaco (fonte: Autosport).

Sulle aspettative per Antonelli verso il 2024: “Dobbiamo stare attenti però perché c’è molto hype intorno a lui. Passare direttamente alla F2 è un grande passo, perché quelle macchine sono più pesanti e molto più potenti. Se gli diamo tempo e non ci aspettiamo che faccia il botto al primo anno, credo che possa diventare un grande pilota in questo sport“.

Wolff non vuole sbilanciarsi sulla durata della permanenza del pilota italiano nella categoria cadetta: “Dipende da come andrà. Sono macchine nuove, il che è un vantaggio, e tutto dipende da quanto si riesce ad essere veloci. Ci sono alcuni piloti forti che disputeranno la seconda stagione in F2. Vasseur ne ha uno (Bearman, ndr) che è molto quotato. Penso che a prescindere dal fatto che sia necessaria una stagione o due, Kimi deve dimostrare di essere pronto per un posto in F1. C’è un altro passo intermedio: dobbiamo concentrarci sulla F2, nient’altro“.

Foto: LiveMedia/Hasan Bratic/AvensImages