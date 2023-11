F1, Sergio Perez: “Poco tempo per girare e conoscere la macchina, domani faremo meglio”

Sergio Perez chiude al quinto posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina il pilota del team Red Bull ha vissuto una sessione complicata per colpa delle due bandiere rosse provocate dagli incidenti di Carlos Sainz e Nico Hulkenberg.

Al netto di tutto questo il messicano ha messo a segno un 1:25.112 con 303 millesimi di distacco da Charles Leclerc che ha fissato la migliore prestazione di giornata in 1:24.809, precedendo al secondo posto Lando Norris (+0.043) quindi Max Verstappen terzo (+0.173), mentre ha chiuso al quarto posto Valtteri Bottas a 215.

Al termine del venerdì sulla pista che si affaccia su Golfo Persico, il pilota nativo di Guadalajara ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni nella zona mista del tracciato di Yas Marina: “Abbiamo dovuto apportare alcune modifiche alla vettura verso l’inizio della sessione, inizialmente ho avuto qualche problema con l’anteriore. A causa delle bandiere rosse, non siamo riusciti quasi a girare nella FP2, soprattutto sulla gomma media, mentre sulla soft ho trovato traffico quando provavo a spingere”.

“Checo” prosegue nella sua analisi: “Nel complesso non è stata una giornata semplice. Non avendo girato nelle FP1 ho perso tempo per trovare il giusto set-up e giare poco nella FP2 non mi ha aiutato. Ad ogni modo penso che abbiamo un buon potenziale sulla macchina, dobbiamo solo fare qualche ritocco qua e là, poi dovremmo essere in una buona posizione per domani”.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI