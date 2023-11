F1, Lewis Hamilton: “Oggi la macchina non andava per diversi motivi, ho fatto il massimo”

Lewis Hamilton chiude mestamente il suo Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 ma, sostanzialmente, è come se lo avesse fatto. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il sette volte campione del mondo ha dovuto letteralmente correre in difesa con una W14 che proprio non andava.

Questione di altezze da terra o bilanciamento? In sostanza la vettura di Brackley è stata una comparsa lungo tutto il corso della gara domenicale. George Russell è stato costretto al ritiro, mentre il “Re Nero”, dopo un inizio incoraggiante, ha iniziato a perdere prestazioni e posizioni, finendo desolatamente ottavo con oltre un minuto di ritardo da Verstappen che, come sempre, ha vinto la gara.

Al termine della gara odierna, il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non so se sia stato un problema di assetto, non ho modo di dire un singolo motivo per cui non siamo andati forte. Penso siano stati diversi. La macchina, senza usare giri di parole, non andava. E non andava in malo modo”.

“Non so quale fosse il problema maggiore – prosegue – Non avevamo carico aerodinamico ma, di pari passo, nemmeno andavamo sul rettilineo. Se ho ottenuto il massimo dalla mia giornata? Penso di sì, con un passo simile non si poteva fare molto di più”.

Foto: LaPresse