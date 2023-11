F1, Lando Norris 7° in qualifica a San Paolo: “La macchina era fantastica, risultato molto deludente”

Si chiude con un deludente settimo posto per Lando Norris la qualifica del Gran Premio di San Paolo 2023, valevole per il ventesimo e ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Epilogo beffardo per il talento britannico della McLaren, velocissimo per tutta la sessione (con il miglior tempo assoluto in Q2) ma incapace di trovare un time-attack ottimale nell’unico tentativo a disposizione in avvio di Q3 prima dell’arrivo della pioggia.

“E’ andata alla grande onestamente. La macchina era fantastica ed eravamo veloci forse per fare la pole position. Sono molto dispiaciuto per il risultato ma non saprei cosa pensare perché la vettura era davvero molto competitiva e potevamo essere tra i più veloci mettendo assieme un bel giro in Q3, quindi è un’altra qualifica deludente“, dichiara il nativo di Bristol.

Lando vuole voltare pagina e pensa già ad un sabato piuttosto intenso, con Sprint Shootout e a seguire Sprint Race sul circuito di Interlagos: “Il weekend è ancora lungo, guardo già a domani e la macchina va bene. Non so come si comporterà sul bagnato e quali condizioni meteo troveremo, ma sull’asciutto dovremmo essere abbastanza veloci”, aggiunge l’inglese ai microfoni di F1 TV.

Foto: Lapresse