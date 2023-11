F1, la Ferrari porterà a Las Vegas tute speciali: svelato il look

La Formula 1 va verso il ritorno a Las Vegas per la prima volta dal 1982: il penultimo Gran Premio del Mondiale 2023 si svolgerà proprio nella celebre città del Nevada. In attesa dell’evento, la Ferrari aveva pubblicato un tweet nella giornata di ieri in cui aveva annunciato di rivelare “qualcosa di veramente carino”.

Charles Leclerc e Carlos Sainz saliranno infatti all’interno dei loro abitacoli indossando tute da gara rosse e con gli sponsor di colore bianco. Sul retro ci saranno i numeri dei piloti in nero all’interno di un cerchio bianco.

In questo modo, la Scuderia vuole celebrare il ritorno a Las Vegas e sperare al contempo in un risultato migliore rispetto a quelli ottenuti nel biennio 1981-1982, dove la ‘Rossa’ non colse né un podio né una pole position, finendo magramente a mani vuote. Un biennio in cui un pilota italiano vinse, Michele Alboreto nel 1982.

Special race. Special colours. ⚪️ Fit check for the #LasVegasGP ‍ pic.twitter.com/4MIGWPSvE0 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 8, 2023

Foto: Lapresse