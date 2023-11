F1, Charles Leclerc tradito da un problema tecnico: la causa dell’incidente a Interlagos

Non è stata di certo una domenica fortunata per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, secondo in griglia del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1, è finito contro le barriere nel corso del giro di ricognizione: Charles ha perso il controllo della monoposto e ha impattato violentemente le barriere, non potendo così prendere parte alla gara in cui aveva speranze per puntare al podio e magari provare a insidiare Max Verstappen (Red Bull).

“Perchè sono così sfortunato?“, così si è sfogato il monegasco nell’abitacolo. Nell’intervista a Sky Sport, altre riflessioni: “Non posso dire quello che è successo, forse l’idraulica del volante. Le ruote posteriori si sono bloccate da sole. Sono dispiaciuto, tutto il week end era fatto per questa gara. Mi fa male tornare a casa dopo tre curve. Quest’anno non sono stato fortunato, un viaggio a Lourdes mi aiuterà forse. Abbiamo provato a ripartire, ma non ci è stato concesso. Non posso fare altro che far bene in macchina, quando rimetto il casco darò il 150%. Ma al momento fa male. Ne parlerò col team“.

Si è parlato di problema di natura idraulico, ma questa criticità è la conseguenza e non la causa, forse di natura elettrica, che ha portato al blocco del posteriore. Un sistema di sicurezza sul motore che con la perdita in questione ha portato a ciò, per evitare i fuori giri. Indubbiamente, una situazione imprevista che non ha permesso a Leclerc di centrare il proprio obiettivo.

Indubbiamente, l’avaria in questione andrà analizzata a Maranello, ma resta il fatto che il monegasco, suo malgrado ne abbia sempre una. Vedremo se a Las Vegas e ad Abu Dhabi il “vento” possa cambiare.

Foto:LiveMedia/Dppi/DPPI