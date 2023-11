F1, Charles Leclerc: “Ho fiducia per l’appuntamento a Las Vegas, ricaricato le pile dopo il Brasile”

Mettere i cattivi pensieri in un cassetto. Non è stato semplice per Charles Leclerc accettare quanto accaduto nel corso della domenica di Interlagos. In Brasile, il monegasco puntava a conquistare il podio, partendo dalla seconda piazza in griglia di partenza. Le qualifiche avevano confortato Charles e il target era chiaro. Purtroppo per lui, le cose sono andate diversamente.

Un problema tecnico nel corso del giro di ricognizione ha reso la SF-23 incontrollabile e Leclerc è finito contro le barriere. Un episodio che ha portato il ferrarista a parlare della sfortuna che lo accompagna e della difficoltà del momento. I giorni, però, sono trascorsi e a Las Vegas (Stati Uniti), Charles vuol rifarsi e spera che la Ferrari si adatti alle caratteristiche della pista.

Si parla di un circuito nuovo, su cui non si è corso. Di conseguenza i piloti dovranno comprenderne le peculiarità, anche se l’attività al simulatore è venuta incontro. “Ho ricaricato un po’ le pile e ora sono pronto per tornare in macchina. Domani scopriremo un nuovissimo circuito cittadino e non vedo l’ora di farlo“, ha raccontato il ragazzo del Principato ai media.

“Sarà importante quanto faremo nel corso delle sessioni di prove libere e confidiamo che la nostra macchina sappia adattarsi al layout di Las Vegas“, ha aggiunto uno speranzoso Leclerc.

Foto: LaPresse