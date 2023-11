Equitazione: nella prima prova del dressage della World Cup di Madrid a vincere è Rath

La prima prova della tappa di Madrid che fa parte del calendario Fei World Cup 2023-2024 di dressage parla tedesco. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio sul campo di gara iberico.

Matthias Alexander Rath si è infatti imposto, in sella a Destacado FRH, totalizzando uno score di 73.196% precedendo nell’ordine il francese Morgan Barbancon, secondo a quota 73.000% (montante Sir Donnerhall II OLD), e lo spagnolo Jose Daniel Martin Dockx, terzo da padrone di casa con il punteggio di 72.522% in sella a Malagueno Lxxxiii.

In un concorso dove non c’erano italiani al via, questo è stato soltanto il primo atto di un fine settimana che domani, sabato 25 novembre, vedrà disputarsi la seconda prova.

Questa volta però dalla forma “classica” si passerà al Grand Prix di Freestyle: chissà se cambieranno le cose o se il podio verrà confermato. Per saperlo bisognerà attendere meno di ventiquattro ore.

Domenica poi, va ricordato, sempre a Madrid si terrà anche la prova di jumping valida per la FEI World Cup 2023-2024 di salto a ostacoli.

Foto: Photo LiveMedia/Stephane Allaman/DPPI