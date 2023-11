Equitazione: il francese Kevin Staut vince la tappa di Jumping World Cup a Stoccarda

A Stoccarda, dove si è tenuta la quinta tappa della FEI Jumping World Cup 2023-2024, è risuonato l’inno francese, nel classico appuntamento domenicale con il salto a ostacoli della città teutonica.

Il merito è di Kevin Staut. Il transalpino infatti si è imposto al jump-off (percorso netto) con il crono di 41.78, in sella a Beau de Laubry Z, precedendo – nell’ordine – il britannico Harry Charles, secondo montando Casquo Blue (41.92, a pochissimo dal diretto rivale), e l’altro francese presente in concorso, ossia Francois Xavier Boudant, terzo col tempo di 42.08, in sella a Brazyl du Mezel.

Nulla da fare invece, per quanto riguarda i colori italiani, per Alberto Zorzi e Giampiero Garofalo, che hanno chiuso le loro prove nel primo round rispettivamente in 16esima e 19esima posizione.

In classifica generale, prima della prossima prova che si terrà a Madrid, a comandare al momento c’è il tedesco Rene Dittmer a quota 42 punti.

Foto: Photo Livemedia/Roberto Tommasini