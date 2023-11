Definite le semifinali delle ATP Finals: qualificati i primi 4 del mondo!

Sono giunti tutti i verdetti della prima fase a gironi del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis: il Gruppo Verde è stato vinto da Jannik Sinner, numero 4, davanti al serbo Novak Djokovic, numero 1, mentre il Gruppo Rosso ha visto primeggiare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2, davanti al russo Daniil Medvedev, numero 3.

Come si evince da quanto appena scritto, i primi quattro tennisti del ranking ATP sono anche coloro che hanno superato la prima fase a gironi, qualificandosi per le semifinali: nel penultimo atto della manifestazione si fronteggeranno da una parte i primi due della classifica mondiale e dall’altra il terzo ed il quarto in graduatoria.

In pratica saranno avversari in semifinale coloro che erano nella medesima fascia in sede di sorteggio: Sinner ha provocato questa combinazione andando a scavalcare Novak Djokovic nelle gerarchie del Gruppo Verde, vinto dall’azzurro, con incrocio con il secondo classificato del Gruppo Rosso, ovvero il russo Daniil Medvedev.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, invece, ha ristabilito le gerarchie del sorteggio nel Gruppo Rosso vincendo in due set lo scontro diretto contro Medvedev: in caso di arrivo a tre con due vittorie sarà primo per miglior percentuale di set vinti, in caso di sconfitta di Zverev questa sera, invece, a premiarlo sarà proprio lo scontro diretto. Per lui penultimo atto contro il numero 1 al mondo, Novak Djokovic.

Foto: LaPresse