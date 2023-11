Curling, Europei Aberdeen 2023. L’Italia maschile di Joël Retornaz parte da favorita per il titolo

Sabato 18 novembre, ad Aberdeen (Scozia), scatteranno i Campionati Europei 2023 di curling. Nel settore maschile, l’Italia si presenta con l’ambizione di scrivere un inedito capitolo di storia; propria e della disciplina. Sarebbe ipocrita nascondersi dietro un dito o jouer la prudence. Gli azzurri possono vincere la medaglia d’oro e salire sul trono continentale. Anzi, sono i favoriti numero uno.

Non potrebbe essere altrimenti. Il collaudato quartetto capitanato da Joël Retornaz, del quale fanno parte anche Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, è reduce da risultati strepitosi nei tornei disputati in Canada nelle scorse settimane. Addirittura, la compagine tricolore ha trionfato sia nel Tour Challenge che nel National, ottenendo quindi il secondo e il terzo successo a livello di Grande Slam (dopo aver conquistato il Masters nel dicembre 2022).

La squadra italiana è diventata una delle più forti del mondo, senza “se” e senza “ma”, rispettata e temuta da ogni avversaria. Forse, in questo preciso momento, è LA più forte del mondo. Con l’articolo determinativo. L’ambizione di fregiarsi del titolo di Campione d’Europa è pertanto legittima. La concorrenza, però, non manca. Per quanto quotato, il team azzurro dovrà guardarsi da altri rivali di livello assoluto, a cominciare dalla Scozia, detentrice del titolo.

Il quartetto guidato da Bruce Mouat sta assumendo i contorni della “Bestia Nera” negli appuntamenti con medaglie in palio. D’altronde, la scorsa stagione, gli scozzesi hanno sconfitto Retornaz e compagni sia nella semifinale degli Europei che in quella dei Mondiali! Altre avversarie temibili sono la Svezia capitanata dal campione olimpico Niklas Edin e la Svizzera di Nick Schwallen.

Tutte le altre nazioni (Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Olanda, Norvegia e Turchia) non possono godere del medesimo status. In seno all’appena citato sestetto va concesso un minimo di credito in più ai norvegesi del figlio d’arte Magnus Ramsjell. Le sorprese sono sempre dietro l’angolo, cionondimeno il poker di favorite è chiaro. Italia, Scozia, Svezia, Svizzera. Citate in quest’ordine non solo per motivi alfabetici.

Agli azzurri, per scrivere la storia, sarebbe “sufficiente” raggiungere la finale. In campo maschile ci si è issati al massimo al bronzo (tre volte nelle ultime quattro edizioni del torneo). Vincere l’Europeo 2023 è possibile, riuscirci è un altro paio di maniche. L’importante è qualificarsi per i play-off, riservati alle migliori quattro squadre, dopodiché entreranno in gioco i meccanismi della “partita secca”, con tutti gli annessi e connessi del caso.

ITALIA MASCHILE CURLING

LE MEDAGLIE EUROPEE DEL PASSATO

1979 – Bronzo

2018 – Bronzo

2021 – Bronzo

2022 – Bronzo

ITALIA CURLING MASCHILE

IL CAMMINO AGLI EUROPEI 2022

Gli azzurri superano il round robin con un bilancio di 8 vittorie e 1 sconfitta. Quindi vengono battuti in semifinale dalla Scozia (5-9), vincendo però la sfida per il bronzo contro la Svezia (10-7).

Foto: Anil Mungal/Comunicato Stampa FISG