Cukaricki-Fiorentina, quando si gioca Conference League: programma, orario, tv, streaming

Cukaricki-Fiorentina: il big match con la Juventus, ma anche la trasferta di Conference League per provare a vivere un’altra lunga avventura continentale.

E’ una viola impegnata su più fronti quella che Vincenzo Italiano sta cercando di allenare in questo 2023-2024. Uno di questi è quello del Gruppo F della terza coppa calcistica europea.

Si gioca il “return” match contro il Cukaricki, dopo che all’andata Beltran e soci hanno dato spettacolo all’Artemio Franchi vincendo addirittura 6-0. Ora c’è da chiedersi: sarà così anche al ritorno? La parola al campo.

Il match tra Cukaricki e Fiorentina, che si disputerà alle ore 18.45 di giovedì 9 novembre, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su DAZN, NOW e SkyGo. Di seguito tutti i dettagli per non perdersi neppure un secondo della partita fra i serbi e i toscani.

CALENDARIO CONFERENCE LEAGUE 2023-2024

Giovedì 9 novembre

Ore 18.45 Cukaricki-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA CUKARICKI-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Diretta tv su Sky Sport Max

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go e DAZN

Foto: LaPresse