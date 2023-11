Cosa si è fatto Pavard? Entità infortunio, quante partite salta e chi lo sostituisce

L’Inter esce dal Gewiss Stadium di Bergamo con una pesantissima vittoria per 2-1, la conferma del primo posto in classifica nella Serie A 2023-2024 e di essere la grande favorita per lo scudetto, ma, anche, con una brutta notizia per quanto riguarda l’infermeria.

Nel corso della prima frazione di gioco, infatti, il francese Benjamin Pavard è stata costretto ad uscire dal campo per un infortunio che, sin dalle prime fasi, si è capito fosse preoccupante. Il ginocchio del difensore ex-Bayern Monaco ha subito un movimento innaturale, facendo temere qualcosa di molto serio.

Ma, come è emerso nel dopo-partita in casa dell’Atalanta, il difensore nerazzurro ha avuto un problema alla rotula del ginocchio sinistro. Lo ha spiegato nel dettaglio il suo allenatore, mister Simone Inzaghi: “Bisognerà aspettare un attimo – le sue parole a Dazn – È l’unica nota negativa della serata: nello scontro con Lookman la rotula è uscita e poi rientrata. Il ragazzo è tranquillo, i dottori com’è giusto si prendono del tempo in questi casi, però a parere mio lo perderemo per un po’ di tempo. L’esultanza coi compagni nel finale? Sono immagini che a un allenatore fanno piacere”.

In poche parole un infortunio serio ma che, con il senno di poi, poteva essere anche peggiore. Solitamente per un guaio simile lo stop è di circa 6-8 settimane, per cui si potrebbe già dire che il 2023 di Benjamin Pavard sia concluso. Vedremo come procederà il suo recupero e se sarà in grado di anticipare le tempistiche. Per ora pre-allertato Darmian a cui sarà richiesto uno sforzo ulteriore per sopperire all’assenza del francese.