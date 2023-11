Coppa Davis, Filippo Volandri: “Sonego non ce la fa a giocare singolare e doppio”

Sta per finire l’attesa: domani mattina alle ore 12.00 sarà la volta della seconda semifinale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Serbia. Uno scoglio durissimo per gli azzurri prima dell’eventuale finale contro l’Australia: di fronte ci sarà il numero 1 del mondo Novak Djokovic e una formazione di buonissimo livello anche per quanto riguarda il resto del roster.

Queste le parole del capitano Filippo Volandri in conferenza stampa, partendo dalle condizioni di Lorenzo Sonego: “Lorenzo sta meglio, la partita di ieri gli ha dato fiducia. Migliora giorno dopo giorno, come ha anche detto lui ieri in conferenza stampa. Se aveva qualche timore in più, magari dopo il match di ieri ne ha di meno. Alla fine ha performato alla grande, soprattutto al servizio“.

Sulle possibilità che giochi singolare e doppio: “Tecnicamente sarebbe pronto per giocare il doppio, bisogna vedere se lo è fisicamente per giocare anche il singolare. Quindi questo è un po’ diverso, quindi sicuramente il come si sveglia e come andrà l’allenamento ci darà qualche risposta in più”.

Sulle condizioni di gioco: “Più veloce a Torino, qui è un po’ più lento. E’ simile a Parigi Bercy, ma è diverso anche sul tipo di rimbalzo perché poi dipende sempre su che cosa il campo è appoggiato. Da quello che ho capito qui e a Bercy è su un cuscinetto, a Torino sul suolo. Quindi è un rimbalzo diverso. Qui se servi un kick, la palla salta. A Torino se servivi kick, la palla non saltava andava solo giù. Qui invece se giochi la palla dall’alto in basso scivola molto più veloce.”

Foto: Lapresse