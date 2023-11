Combinata nordica: tripletta norvegese nella prima Compact della stagione, vince Oftebro. 24mo Samuel Costa

Le polemiche non sono mancate sulla nuova formula della combinata nordica, l’Individual Compact, ma questa prima gara della stagione di Coppa del Mondo ha regalato sicuramente emozioni. I distacchi compressi al termine della prova di salto hanno infatti raggruppato tutti nei 7,5 chilometri di fondo a Ruka, in Finlandia, dove a vincere è stato Jens Luraas Oftebro.

Volata da campione per il norvegese che può festeggiare davanti a due compagni di squadra: battuti allo sprint Jarl Magnus Riiber, secondo anche dopo il salto, e Joergen Grabaak. Tripletta per gli scandinavi in terra finlandese.

Fuori dal podio il teutonico Johannes Rydzek, mentre quinto è il finlandese Eero Hirvonen che sognava il podio casalingo. Solo sesto Johannes Lamparter, detentore del titolo e primo dopo il salto.

In casa Italia buona la prova nel fondo di Samuel Costa che chiude ventiquattresimo. Fuori gli altri italiani dalla zona punti: 31mo Aaron Kostner, 34mo Raffaele Buzzi, 39mo Domenico Mariotti, 43mo Iacopo Bortolas.

