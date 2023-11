Combinata nordica, Coppa del Mondo Kuusamo 2023. Jarl Magnus Riiber cerca l’X-Factor sulle nevi finniche

La prima tappa della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2023-24 si disputerà a Ruka (Finlandia) dal 24 al 26 novembre. Le gare in programma sono tre. Venerdì è prevista la nuova ‘Compact’, sabato una prova nel format canonico, domenica una mass start.

La località finnica è la stazione sciistica situata nei pressi della città di Kuusamo. Da qui deriva l’equivoco relativo al nome della tappa, cambiato nel corso degli anni. In realtà, le nevi sono sempre state le stesse, sin dal 2002, ovvero dal momento in cui la location ha fatto il proprio ingresso in calendario.

Peraltro sovente Ruka/Kuusamo ha ricoperto il ruolo di opening del massimo circuito. D’altronde non sono molti i centri dove si possono avere con certezza assoluta condizioni prettamente invernali, come accade sempre e comunque in Finlandia.

Località: Ruka (Finlandia)

Dimensioni trampolino: HS142 (Large Hill)

Ingresso nel calendario: novembre 2002

Ultima apparizione: novembre 2022

Gare ospitate: 39

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2013 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2014 (LH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2016 (LH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2016 (LH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2017 (LH/5) – Espen ANDERSEN (NOR)

2017 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2017 (LH/10) – Johnanes RYDZEK (GER)

2018 (LH/10) – Mario SEIDL (AUT)

2019 (LH/5) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (LH/5) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (LH/10) – Jens Lurås OFTEBRO (NOR)

2021 (LH/5) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (LH/10) – Terence WEBER (GER)

2021 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (LH/5) – Julian SCHMID (GER)

2022 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (LH/MS) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

10 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (9-1-0)

9 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (1-0-8)

6 – RYDZEK Johannes [GER] (4-0-2)

6 – WATABE Akito [JPN] (1-1-4)

3 – LAMPATER Johannes [AUT] (0-3-0)

3 – GRAABAK Jørgen [NOR] (0-2-1)

2 – SCHMID Julian [GER] (1-1-0)

2 – HIRVONEN Eero [FIN] (0-1-1)

2 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-1-1)

2 – YAMAMOTO Ryota [JPN] (0-1-1)

1 – ANDERSEN Espen [NOR] (1-0-0)

1 – SEIDL Mario [AUT] (1-0-0)

1 – WEBER Terence [GER] (1-0-0)

1 – BJØRNSTAD Espen [NOR] (0-1-0)

1 – RIEßLE Fabian [GER] (0-1-0)

1 – BAUD Matteo [FRA] (0-1-0)

1 – FAIßT Manuel [GER] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

36 (14-11-11) – GERMANIA

31 (12-8-11) – NORVEGIA

19 (5-10-4) – FINLANDIA

10 (3-5-2) – AUSTRIA

9 (1-2-6) – GIAPPONE

7 (4-1-2) – FRANCIA

4 (0-2-2) – USA

1 (0-0-1) – REP.CECA

ITALIA

Il miglior risultato ottenuto a Kuusamo è il 4° posto raccolto da Alessandro Pittin il 25 novembre 2011. Il trentatreenne di Cercivento si è inoltre classificato 9° nel 2009, stessa posizione occupata da Samuel Costa in una delle gare del 2019.

Foto: La Presse