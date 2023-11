Ciclocross, chi è Stefano Viezzi: il talento di 17 anni che guida la Coppa del Mondo juniores

C’è anche un’Italia che esulta nel ciclocross. Merce rara di questi periodi, soprattutto al maschile, visto che tra le donne spesso e volentieri il Bel Paese si è tolto soddisfazioni (di recente il bronzo continentale di Sara Casasola). Nella prima tappa della Coppa del Mondo junior a Troyes a vincere è Stefano Viezzi.

Lo scorso anno le prime gare hanno già dimostrato il talento del corridore tricolore, secondo ai Campionati Italiani. In questa stagione la svolta: mese di ottobre mostruoso quello dell’azzurro classe 2006, che ha vinto praticamente ogni gara alla quale ha partecipato sul campo nazionale, poi i primi appuntamenti internazionali e subito le conferme: la quarta posizione continentale, sempre in Francia, ha lasciato un po’ di amaro in bocca per una medaglia che poteva arrivare.

Il 17enne si è presentato al via del massimo circuito internazionale con grandi certezze e ha dimostrato di poter trovare il colpaccio. Le sue parole: “Già prima della gara avevo delle buone sensazioni. Sono partito convinto di poter fare una buona gara. Nei primi giri ho tenuto il ritmo dei primi, poi ho lanciato il mio attacco e ho preso un buon margine. Nella seconda parte di gara ho cercato di controllare il vantaggio ma lo statunitense si è rifatto sotto. Alla fine però sono riuscito a conservare una manciata di secondi di vantaggio”.

Entusiasta ovviamente il ct Daniele Pontoni: “Una grande soddisfazione. tefano è stato bravo a mettere in pratica quanto previsto e programmato prima del via. Ha mostrato carattere e determinazione. Domenica prossima affronteremo la seconda prova di Dublino con la maglia di leader di Coppa del Mondo”.

Foto: Federciclismo