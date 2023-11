Ciclismo, Patrick Lefevere: “Gianni Moscon ha la miccia corta, ha capito le lezioni”

Gianni Moscon cambierà squadra nel 2024. Il ciclista trentino lascerà la Astana Qazaqstan, dove ha disputato due stagioni senza particolari sussulti, e approderà alla Soudal-QuickStep. Il 29enne si è accordato con la formazione belga e spera di tornare in auge, dopo aver raccolto il quarto posto ai Mondiali 2019, aver vinto Giro della Toscana, Coppa Agostoni e Gree-Tour of Guangxi nel 2018. Ricordiamo che nel 2021 è andato in fuga da lontano alla Parigi-Roubaix e ha accerezzato il trionfo (poi andato a Sonny Colbrelli), chiudendo in quarta posizione e con l’amarezza per una foratura che gli ha rovinato il finale.

Patrick Lefevere, direttore sportivo della Soudal-QuickStep, ha commentato l’approdo dell’italiano alla sua formazione in un’intervista concessa a Het Nieuwsblad: “Dopo tanti anni di carriera, so che tipo di corridore è Moscon e dove stanno le sue caratteristiche migliori. Starà a noi guidarlo al meglio. Non li ho controllati con la lente di ingrandimento, ma i suoi risultati degli ultimi anni non stati tanti. Quindi, ora la palla è nel suo campo: lui dovrà dimostrarci che non abbiamo sbagliato a puntare su di lui. Non credo che il suo potenziale sia svanito”.

Lefevere ha risposto in questo modo ad alcune polemiche riguardanti questo ingaggio: “Moscon è probabilmente uno con la miccia corta, ma credo che abbia capito le lezioni. Comunque, un corridore può anche avere degli attributi e non essere sempre d’accordo su tutto. Se qualcuno ti colpisce e tu non reagisci, buon per te“.

Foto: Lapresse