Ciclismo, il consiglio di Tadej Pogacar a Jonas Vingegaard: “Deve fare le classiche, può vincere il Fiandre”

Hanno emozionato nelle ultime edizioni del Tour de France: uno spettacolo unico quello offerto da Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Sulle strade della Grande Boucle grandi rivali, ma non manca assolutamente il rispetto tra il danese e lo sloveno.

A sottolineare tutto ciò le ultime dichiarazioni del campione sloveno della UAE Emirates: a FloBikes ha dichiarato infatti di aver dato consigli al danese della Jumbo-Visma.

Le sue parole: “Dopo la penultima tappa del Tour abbiamo parlato dei nostri programmi e gli ho detto che se va forte che ha fatto al Tour potrebbe vincere anche il Giro delle Fiandre. È forte, piuttosto esplosivo e agile sulla bici. Lo vedo in grado di vincere la maggior parte delle classiche, in particolare quelle delle Ardenne e le classiche italiane di fine stagione. Ma forse anche il Giro delle Fiandre”.

In tanti hanno criticato la scelta di Vingegaard di preparare la stagione solamente in funzione del Tour (se pur con risultati eccezionali, portando a casa il bottino pieno). Chissà che nel futuro il danese non decida davvero di testarsi anche nelle corse di un giorno.

Foto: Lapresse