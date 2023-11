Chi è il miglior marcatore della Serie B? C’è un italiano in testa alla classifica

Quasi un terzo di campionato in archivio in Serie B. Il Parma guarda tutte dall’alto in basso, evidenziando uno strapotere tecnico rispetto alle altre grazie ai cinque punti di margine sulle prime inseguitrici Venezia e Catanzaro, mentre nella zona bassa è lotta serrata con FeralpiSalò, Ternana e la derelitta Sampdoria a combattere nelle ultime posizioni. Ma andiamo a vedere una classifica più personale, quella dei marcatori, che vede una coppia tutta italiana in testa con sette reti.

Daniele Casiraghi si conferma ancora una volta come uno dei simboli del Sudtirol, in lotta per un piazzamento nei playoff con sedici punti (e una partita in meno). Ormai un simbolo degli altoatesini, in cui milita dal 2019, l’eclettico esterno destro (ma che può giocare anche da trequartista o da seconda punta) è a quota sette, dimostrandosi infallibile dal dischetto: sono già cinque i rigori all’attivo. Ma il suo apporto non si ferma solo a questo: tanta qualità, tanto da essere nominato il giocatore del mese di settembre.

Avanti a colui che gli è di fianco in classifica: Massimo Coda. Un habituè della seconda serie nazionale, il ragazzone di Cava de’ Tirreni compirà trentacinque anni la prossima settimana. Una carriera tortuosa, che sembrava essere destinata alla terza serie in cui raggiungeva a stento la doppia cifra. Poi l’occasione della vita in un disastrato Parma nel 2014/2015 lo ha messo sulla mappa, diventando uno di quei classici bomber di categoria. La Cremonese ha dunque scelto di affidarsi a lui per l’attacco e ne sta raccogliendo i frutti, con sette reti che lo portano ad essere, assieme a Federico Dionisi, il settimo marcatore assoluto della storia della B a quota 118.

Alle spalle di questa ‘strana coppia’, due giocatori del Parma. Il polacco Adrian Benedyczak pare finalmente essere esploso, prendendosi di peso l’attacco crociato con sei reti in nove partite. Merito anche del talento di Dennis Man, fino a qualche anno fa considerato tra i migliori talenti europei: il rumeno è già a quota cinque, assieme al portoghese Pedro Mendes.

Foto: LaPresse