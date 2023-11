Chi affronta l’Atalanta agli ottavi di Coppa Italia? Prossima avversaria, calendario, programma, tv, streaming

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel corso di quest’annata, avrà sicuramente un ricchissimo calendario. Non solo Serie A per i bergamaschi che dovranno fare i conti con diverse manifestazioni. C’è anche la UEFA Europa League da tenere d’occhio ma non finisce qui: i nerazzurri dovranno anche giocare all’interno della Coppa Italia 2023/2024.

La Dea deve ancora entrare in scena e lo farà a partire solamente dagli ottavi di finale. Muriel e compagni infatti hanno saltato i primi turni della seconda manifestazione nazionale dopo la massima serie e sono attualmente in attesa della possibile squadra avversaria. Proprio tra qualche ora l’Atalanta scoprirà la formazione da battere a partire da quelli che saranno gli ottavi.

In particolare i tanti tifosi atalantini, oltre alla squadra stessa, dovranno tenere d’occhio il match delle ore 18.00 tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e lo Spezia di Massimiliano Alvini. Da questo incontro infatti, uscirà fuori la squadra da affrontare nel corso del prossimo turno. Adesso non resta che attendere: presto l’Atalanta scoprirà la prossima avversaria in Coppa Italia.

TABELLONE ATALANTA COPPA ITALIA 2023/2024

OTTAVI DI FINALE

Data da definire

Orario da definire – Atalanta– Vincente Sassuolo-Spezia Diretta tv su Mediaset (canale da definire)

PROGRAMMA ATALANTA COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Mediaset (canale da definire)

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Foto: LaPresse