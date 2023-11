Carlos Alcaraz vince l’esibizione contro Tommy Paul. Show in altura davanti a 20.000 spettatori

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è tornato in campo a una decina di giorni di distanza dalla semifinale delle ATP Finals persa contro il serbo Novak Djokovic in due set sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino. Il numero 2 al mondo si è cimentato in un’esibizione tennistica andata in scena davanti ai 20.000 tifosi che hanno gremito l’Arena di Città del Messico e ha sconfitto lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 7-6(3), 6-3.

Il vincitore di Wimbledon si è distinto al servizio, riuscendo a fare la differenza in un combattuto primo set durato 47 minuti contro il numero 13 del ranking ATP. Nella seconda frazione tutto è stato più facile per il fuoriclasse iberico, che ha recuperato due palle break nel secondo game e poi ha strappato il servizio all’americano nel quarto set.

Carlos Alcaraz ha saputo risolvere in proprio favore le criticità legate all’altitudine (si è giocato a 2.240 metri sul livello del mare) e ha incominciato positivamente la propria marcia di avvicinamento agli Australian Open 2024, primo Slam della nuova stagione agonistica in programma tra un mese e mezzo sul cemento di Melbourne.

Foto: Lapresse