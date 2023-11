Calendario sci alpino: orari gare settimana 18-19 novembre, tv, programma Zermatt-Cervinia e Gurgl

Dopo aver messo in archivio il secondo fine settimana di gare della stagione, la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 prosegue senza soluzioni di continuità e proporrà una situazione quanto mai particolare. Uomini e donne si scambieranno la location per le gare veloci, che rimarrà la medesima.

Dopo aver visto le prime gare veloci dell’annata per quanto riguarda gli “Uomini Jet”, la località di Zermatt/Cervinia sarà sede delle prove femminili, ovvero le prime due discese della stagione. Sabato 18 novembre e domenica 19 (sempre alle ore 11.45) vedremo in azione Sofia Goggia e colleghe, con la bergamasca che andrà a caccia della quinta coppa di specialità della sua illustre carriera.

Il Circo Bianco al maschile, invece, dopo le gare veloci dello scorso weekend, passeranno alle porte strette. Gli uomini, infatti, saranno impegnati a Gurgl, sulle nevi austriache, per la prima prova stagionale tra i rapid gates. Vedremo questo slalom nella giornata di sabato 18 novembre (prima manche alle ore 10.45, seconda alle ore 13.45).

Come seguire gli eventi in tv? I due weekend di Zermatt/Cervinia e Gurgl saranno trasmessi in diretta tv (in base al palinsesto) da Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). In streaming si potrà seguire su DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni gara per non perdere nemmeno un secondo della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

Mercoledì 15 novembre

Ore 11.45 primo allenamento discesa femminile Zermatt/Cervinia7

Giovedì 16 novembre

Ore 11.45 secondo allenamento discesa femminile Zermatt/Cervinia

Venerdì 17 novembre

Ore 11.45 terzo allenamento discesa femminile Zermatt/Cervinia

Sabato 18 novembre

Ore 10.45 prima manche slalom maschile Gurgl

Ore 11.45 discesa #1 Zermatt/Cervinia

Ore 13.45 seconda manche slalom maschile Gurgl

Domenica 19 novembre

Ore 11.45 discesa #2 Zermatt/Cervinia

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt)

Diretta streaming: DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse