Calcio femminile, una bella Italia in Nations League: si punta alla salvezza per la qualificazione agli Europei 2025

Un’Italia che piace. La Nazionale di calcio femminile guidata da Andrea Soncin era attesa da due confronti da far tremare polsi nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Sfidare in rapida successione le campionesse del mondo della Spagna e la Svezia, n.1 del ranking FIFA, sul suo terreno di gioco era una prova molto impegnativa per le azzurre.

Alla fine della fiera, le nostre portacolori hanno ottenuto un pareggio e una sconfitta, ma per come le partite stavano evolvendo non sarebbe stato certo un delitto uscire con una vittoria e un pari. Sì, perché nel match dell’Arechi di Salerno la marcatura di Jenni Hermoso è arrivata negli ultimi scampoli di una partita in cui le italiane avevano lottato alla grande al cospetto di una squadra tecnicamente fortissima.

Ancor più convincente la prestazione a Malmö. Per circa 70′ sono state le nostre portacolori a creare gioco e i presupposti per la marcatura, non a caso c’è stato il gol di Valentina Giacinti, su splendido assist di Manuela Giugliano. Atteggiamento coraggioso e propositivo quello vista in Svezia, con Agnese Bonfantini a recitare il ruolo dell’ala destra vecchio stampo, cercando sempre di saltare l’avversaria e di creare occasioni di superiorità numerica. Bene anche Giada Greggi che, supportata anche dalla conoscenza nel club di Giugliano, ha saputo integrarsi perfettamente con la regista dell’Italia. Un moto perpetuo la centrocampista della Roma. Inoltre molto positivo l’esordio in azzurro di Michela Cambiaghi, datasi un gran da fare e offrendo sempre un aiuto alla compagna in difficoltà. Da dire che la Svezia aveva assenze importanti: Ilestedt, che tanto male fece alle nostre portacolori nei Mondiali di quest’anno, oltre a Rolfo, Hurtig, Blomqvist e a Rubensson. Questo però non toglie nulla a quanto si è visto.

Certo, brucia che al 96′ sia arrivato il gol di Linda Sembrant a far sfumare un successo di pregevole fattura. Resta però la bella partita disputata e la crescita delle consapevolezze da parte delle azzurre. “Le ragazze hanno fatto una grandissima prestazione. Avevo detto che non ci dovevamo accontentare degli applausi, ma gli applausi vanno fatti davvero. Sta crescendo una squadra con un’identità precisa, con uno spirito chiaro: pur cambiando alcune interpreti, anche oggi abbiamo avuto un’interpretazione importante. Stiamo iniziando a capire che possiamo avere il controllo della partita: oggi abbiamo giocato, abbiamo creato e le ragazze meritavano una gioia, però ribadisco che questa è la strada giusta sulla quale insistere. Abbiamo la possibilità di giocarci partite alla pari anche contro squadre di altissimo livello, come la Spagna e la Svezia. Complimenti alla mia squadra, dobbiamo proseguire in questa direzione“, ha dichiarato a fine match Soncin.

Mancano due match al termine e la situazione di classifica vede l’Italia in terza posizione con 4 punti, preceduta dalla Spagna a punteggio pieno con 12 e dalla Svezia con 7, mentre la Svizzera è quota 0, avendo preso una bella scoppola dalla Roja (7-1) nella serata di ieri.

CLASSIFICA GRUPPO 4

Spagna 12

Svezia 7

Italia 4

Svizzera 0

Ricordando il regolamento della competizione, valida anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e agli Europei 2025, le quattro vincitrici dei gironi della lega principale si qualificano al prossimo step a eliminazione diretta. Le due finaliste della Final Four staccano il biglietto per i Giochi, insieme alla Francia, Paese ospitante. Se la selezione transalpina dovesse essere tra le finaliste, la squadra terza classificata occuperebbe il posto rimanente per i Giochi Olimpici. Inoltre, se una Federazione che non è stata confermata dalla FIFA come idonea a partecipare al Torneo olimpico di calcio femminile si qualificasse, la successiva squadra meglio piazzata che non si è qualificata prende il suo posto.

Per quanto riguarda invece la qualificazione agli Europei, saranno premiate le otto migliori squadre della Lega A con la qualificazione diretta e se la Svizzera ospitante non si qualifica direttamente, avrà comunque diritto a un posto. Tradotto: le prime due di ogni girone staccano il biglietto per l’accesso diretto. I posti rimanenti (sette visto che la Svizzera direttamente non potrà qualificarsi) verranno assegnati in due turni di spareggio con partite in casa e in trasferta.

Al primo turno, le terze e le quarte classificate della Lega A incontreranno le vincitrici e le tre migliori seconde classificate della Lega C. Le otto vincitrici accedono al secondo turno. Le quattro vincitrici dei gironi e le due migliori seconde della Lega B saranno sorteggiate in sei sfide contro le altre due seconde classificate e le quattro terze classificate della Lega B. Le sei vincitrici accedono al secondo turno. Al secondo turno, le squadre verranno sorteggiate per formare sette incontri. Le sette vincitrici accederanno alla fase finale.

L’Italia quindi punterà alla permanenza nella Nations League, affrontando gli spareggi, salvo clamorosi scivoloni della Svezia.

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Venerdì 1° dicembre (5ª giornata)

Ore 20.00: Svizzera-Svezia, Luzern Arena di Lucerna

Ore 21.30 Spagna-ITALIA, Estadio Municipal de Pasarón, Pontevedra

Martedì 5 dicembre (6ª giornata)

Orario da stabilire Spagna-Svezia, La Rosaleda di Málaga

Orario da stabilire ITALIA-Svizzera, Stadio Ennio Tardini di Parma

Foto: LiveMedia/Agostino Gemito