Boxe: Lenzi, Prisciandaro, Ayarie e Bortone avanzano agli Europei Under 22. Tre azzurri eliminati

A Budva (Montenegro) proseguono gli Europei Under 22 di boxe. Nella giornata odierna sette azzurri sono saliti sul ring per disputare i propri ottavi di finale e il bilancio conclusivo è stato di 3 vittorie e 3 sconfitte. Diego Lenzi ha surclassato il greco Stylianos Roulias con un secco 5-0 tra i pesi supermassimi (+92 kg) e si è così garantito la sfida contro il tedesco Putilov. Erika Prisciandaro ha regolato l’ungherese Lilla Szeleczki per 4-1 e e tra un paio di giorni incrocerà i guantoni con la temibile russa Bezel per un posto sul podio nella categoria fino a 48 kg.

Tra i pesi mosca leggeri (50 kg), Lucia Elen Ayari doma la spagnola Iratxe Vals Del Valle con un perentorio 5-0 e si regala il testa a testa con la turca Demikirk per entrare in semifinale. Vincenzo Bortone ha demolito il bielorusso Mikita Nahorny con un perentorio e prosegue la propria avventura tra i pesi massimi (92 kg)

Yohan Jeseus Acosta Sanabia ha concluso la propria avventura tra i pesi cruiser (86 kg), inchinandosi per 5-0 contro il georgiano Giorgii Gutsaev. Tommaso Sciacca ha perso contro l’azero Ruslan Gadirov per split decision: un discutibile 3-2 in favore del suo avversario ha estromesso l’azzurro dalla corsa per le posizioni nobili tra i pesi gallo(54 kg). Daniela Golino non ha potuto nulla contro la tedesca Carlotta Shuenemann, perdendo per 4-1 tra i welter leggeri (63 kg).

Foto: FPI