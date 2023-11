BJK Cup, Jasmine Paolini: “Siamo una grande famiglia, ma non è ancora finita”

Jasmine Paolini è l’artefice del ritorno in finale dell’Italia in Billie Jean King Cup. La numero uno azzurra ha battuto Tamara Zidansek nella sfida di singolare decisiva, un incontro che è valso il successo finale sulla Slovenia in semifinale. E ora si attende chi sarà la selezione avversaria nella finale di domani.

Jasmine ha giocato una partita dura contro un’avversaria che vale più della centesima posizione in cui si trova in classifica. Una sfida risolta soltanto nella terza frazione, quando la slovena ha iniziato a perdere lucidità nei momenti clou della sfida al contrario dell’azzurra, rimasta freddissima quando contava.

“Sono troppo contenta per la squadra e tutta l’Italia che ci sostiene – dichiara Paolini ai microfoni di SuperTennis a caldo – Una grande settimana, domani daremo il massimo e speriamo che le cose possano andare per il meglio, sono troppo felice di essere in finale. Dedico il successo a tutta la squadra, dal primo all’ultimo“.

Durante il cammino, l’Italia ha battuto delle avversarie importanti come Francia e Germania prima della Slovenia: “Siamo cresciute tutte insieme, la squadra ha avuto bisogno di un po’ di tempo ma ora ci siamo, siamo competitive. Siamo davvero una grande famiglia, ci conosciamo da tantissimo tempo e non potrei essere più fiera della squadra. Ma non è ancora finita“. Ovviamente il riferimento è all’ultima sfida di domani, quella che vale il titolo. Perché ormai si è in gioco per alzare il trofeo. E si gioca fino alla fine.

Foto: LaPresse