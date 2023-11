BJK Cup 2023, Tathiana Garbin: “Un risultato che viene da lontano, dobbiamo avere questa mentalità”

Missione compiuta. Dopo nove anni, l’Ital-tennis al femminile torna in semifinale nella massima competizione a squadre che ci sia nel panorama internazionale. Grazie al successo per 3-0 sulla Germania nella seconda sfida del round robin del Gruppo D alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals di ieri, in scena sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna), le azzurre hanno centrato questo obiettivo e nella semifinale di domani affronteranno la squadra vincente del Gruppo B (una tra Australia, Kazakhstan e Slovenia).

Un risultato frutto della grande coesione di squadra delle nostre portacolori, che hanno saputo mettere in campo le proprie qualità, andando anche oltre quello che ci si poteva immaginare, in riferimento alla sfida contro la Francia che ha preceduto il confronto con le tedesche.

“Nulla arriva come un regalo. E’ un percorso fatto passo dopo passo. E’ da anni che lavoro con questa squadra e penso che sia in questo modo che si ottengono le cose. Sono diventata capitano del team italiano di Billie Jean Kin Cup nel 2016 ed ho iniziato a lavorare con queste ragazze quando erano molto giovani. Bisognava creare una nuova squadra visto che quella precedente stava chiudendo il suo ciclo. Queste ragazze sono cresciute lentamente ma costantemente, ecco perché sono molto felice“, ha dichiarato in conferenza stampa la capitana non giocatrice, Tathiana Garbin.

In vista poi dell’incrocio nel penultimo atto, Garbin ha sottolineato: “Conosciamo bene tutte le squadre perché sappiamo da tempo quale sia la concorrenza. Ma mi concentro sul nostro gruppo, non sulla potenziale avversaria, perché non abbiamo alcun controllo su quello che quest’ultima ha fatto, fa o farà. Noi dobbiamo solo pensare a quello che possiamo fare noi. Dobbiamo riposare e rilassarci in vista dell’impegno di sabato. Raggiungere le semifinali è stato un grande traguardo per noi ma penso che siamo pronte per affrontare questa sfida. Come mentalità dobbiamo essere felici per cosa abbiamo fatto, ma mai soddisfatte” (fonte: SuperTennis).

Foto: Fran Santiago/Getty Images for ITF