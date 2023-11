Biathlon, Lisa Vittozzi non sarà al via della staffetta femminile di Oestersund: cosa è successo alla sappadina

Uno stop necessario. Lisa Vittozzi non sarà al via della staffetta femminile di Oestersund (Svezia), tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi svedesi, la sappadina non darà il suo contributo nella prova a squadre, che prenderà il via dalle 15.20, a causa di un leggero stato influenzale.

Vittozzi, in grande evidenza nelle nella due-giorni scandinava visti il terzo posto nella staffetta mista e soprattutto il successo nella 15 km Individuale (quarta affermazione in carriera), ha deciso di dedicarsi al recupero per provare a disputare la 7,5 km Sprint, di scena in questa sede il 1° dicembre alle 14.45. Vedremo se l’azzurra sarà in gara o meno nella specialità sui due poligoni.

Al posto di Lisa, quindi, ci sarà Hannah Auchentaller, che verrà schierata in quarta frazione al posto di Vittozzi. Conferme per Rebecca Passler al lancio, Dorothea Wierer in seconda e Samuela Comola in terza. Chiaramente, l’assenza dell’attuale leader di Coppa del Mondo si farà sentire, ma vedremo come il quartetto nostrano saprà assorbire questo forfait.

Favorite nel contesto descritto Germania, Svezia, Francia e Norvegia, considerando le qualità delle atlete a disposizione. Compagine del Bel Paese che spera di avere una Wierer in crescita di condizione, dal momento che anche l’altoatesina ha dovuto fare i conti alcuni giorni fa con la febbre alta.

Foto: LaPresse