Beach volley, Lupo/Rossi travolgenti: doppia vittoria e primo posto nel girone nel Challenge di Chiang Mai

Doppio successo e primo posto nel girone per Daniele Lupo ed Enrico Rossi che nella notte italiana attendono il vincitore dello spareggio tra gli austriaci Hammarberg/Grössig (argento al Mondiale Under 21 appena disputato in Thailandia) e gli statunitensi Evans/Budinger per sapere contro chi si giocheranno nella notte italiana l’accesso ai quarti di finale del Challenge di Chaing Mai in Thailandia.

La giornata della coppia azzurra è iniziata con una sfida non semplice contro gli statunitensi Schalk/Bourne, che arrivavano dal quarto posto in Cina. Dopo un avvio complicato (sotto 5-8) gli azzurri hanno piazzato un break micidiale nella parte centrale del primo set che li ha portati avanti 14-10 ed hanno resistito al ritorno degli statunitensi vincendo 21-19. Sfida punto a punto nel secondo set con inevitabile soluzione ai vantaggi, tre set ball annullati agli statunitensi e, al quarto tentativo, Lupo/Rossi si sono imposti con il punteggio di 27-25.

Nella finale del girone tutto più facile per gli azzurri che hanno battuto 2-0 gli austriaci Horl/Horst quarti un paio di mesi fa nell’Elite 16 di Parigi. Grande equilibrio nella prima parte del set d’apertura fino al 15-15, poi il break di 6-1 per Lupo/Rossi che vincono il primo parziale 21-16 aprendosi la strada anche per il facile successo nel secondo parziale con il punteggio di 21-13.

Semifinali gironi femminili. Pool F Ahtiainen/Lahti (FIN)-Akiko/Ishii (JPN) 1-2 (23-25, 21-15, 14-16), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Shiba/Maruyama (JPN) 2-1 (19-21, 21-19, 17-15)

Pool E: Liliana/Paula (ESP)-Aheidan/Wang (CHN) 2-0 (21-16, 21-18), Álvarez/Moreno (ESP)-Van Gunst/Hildreth (USA) 2-1 821-17, 18-21, 15-12)

Pool D: Placette/Richard (FRA)-Wang/Dong (CHN) 0-2 (19-21, 17-21), Pavan/McBain (CAN)-Zeimann/MacDonald (NZL) 2-0 (21-14, 21-12)

Pool C: Klinger/Klinger (AUT)- Zeng/Lin (CHN) 2-0 (22-20, 21-14), Ittlinger/Borger (GER)-Quiggle/Murphy (USA) 1-2 (17-21, 22-20, 9-15)

Pool B: Cao/Zhu Lingdi (CHN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 0-2 (19-21, 14-21), Agatha/Rebecca (BRA)-Carro/Lobato (ESP) 2-0 (21-18, 21-18)

Pool A: Vieira/Chamereau (FRA)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-0 (21-19, 21-16), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Toni/Harward (USA) 2-1 (23-21, 19-21, 16-14)

Finali terzo posto gironi femminili: Shiba/Maruyama (JPN)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 1-2 (21-18, 16-21, 8-15), Van Gunst/Hildreth (USA)-Aheidan/Wang (CHN) 2-1 (24-26, 21-16, 15-12), Zeimann/MacDonald (NZL)-Placette/Richard (FRA) 2-1 (21-23, 21-16, 15-13), Ittlinger/Borger (GER)-Zeng/Lin (CHN) 2-0 (21-15, 21-13), Carro/Lobato (ESP)-Cao/Zhu Lingdi (CHN) 2-1 (21-15, 18-21, 15-12), Toni/Harward (USA)-Kotnik/Lovsin (SLO) 1-2 (23-25, 21-18, 12-15)

Finali primo posto gironi femminili: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Akiko/Ishii (JPN) 2-1 (17-21, 21-17, 15-12), Álvarez/Moreno (ESP)-Liliana/Paula (ESP) 1-2 (21-15, 21-23, 10-15), Pavan/McBain (CAN)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-19, 21-14), Quiggle/Murphy (USA)-Klinger/Klinger (AUT) 0-2 (0-21, 0-21), Agatha/Rebecca (BRA)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-19, 21-14), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (24-26, 21-19, 15-13)

Play-off femminili: Kotnik/Lovsin (SLO)-Carro/Lobato (ESP), Zeimann/MacDonald (NZL)-Van Gunst/Hildreth (USA)

Ottavi di finale femminili: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-winner Kotnik/Lovsin (SLO)-Carro/Lobato (ESP), Quiggle/Murphy (USA)-Wang/Dong (CHN), Liliana/Paula (ESP)-Vieira/Chamereau (FRA), Klinger/Klinger (AUT)-Ahtiainen/Lahti (FIN), Ittlinger/Borger (GER)-Paulikiene/Raupelyte (LTU), Akiko/Ishii (JPN)-Pavan/McBain (CAN), Álvarez/Moreno (ESP)-Gruszczynska/Wachowicz (POL), Agatha/Rebecca (BRA)-winner Zeimann/MacDonald (NZL)-Van Gunst/Hildreth (USA)

Semifinali gironi maschili. Pool F: Kantor/Zdybek (POL)-Krattiger/Breer (SUI) 0-2 (16-21, 14-21), Pithak/Poravid (THA)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (15-21, 18-21)

Pool E: Schachter/Dearing (CAN)-Bassereau/Lyneel (FRA) 0-2 (17-21, 18-21), Herrera/Gavira (ESP)-Aye/Aye (FRA) 2-0 (21-15, 21-16)

Pool D: Pfretzschner/Winter (GER)-Wang/Li (CHN) 2-0 (21-11, 21-11), Immers/van de Velde (NED)-Hammarberg/Grössig (AUT) 2-0 (23-21, 21-17)

Pool C: Canet/Rotar (FRA)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 0-2 (18-21, 14-21), Evans/Budinger (USA)-Pedrosa/Campos (POR) 0-2 (18-21, 17-21)

Pool B: Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)-Stankevicius/Knasas (LTU) 0-2 (13-21, 15-21), Hodges/Schubert (AUS)-Cattet/Barthelemy (FRA) 2-0 (21-15, 21-13)

Pool A: Schalk/Bourne (USA)-Lupo/Rossi (ITA) 0-2 (19-21, 25-27), Hörl/Horst (AUT)-Plavins/Fokerots (LAT) 2-1 (24-22, 20-22, 15-11)

Finali terzo posto gironi maschili: Pithak/Poravid (THA)-Kantor/Zdybek (POL) 0-2 (18-21, 12-21), Aye/Aye (FRA)-Schachter/Dearing (CAN) 0-2 (18-21, 15-21), Hammarberg/Grössig (AUT)-Wang/Li (CHN) 2-1 (14-21, 21-18, 15-10), Evans/Budinger (USA)-Canet/Rotar (FRA) 2-1 (25-23, 13-21, 15-10), Cattet/Barthelemy (FRA)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN) 1-2 (19-21, 21-13, 12-15), Plavins/Fokerots (LAT)-Schalk/Bourne (USA) 2-1 (21-14, 18-21, 15-10)

Finali primo posto gironi maschili: Nicolaidis/Carracher (AUS)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (24-22, 21-18), Herrera/Gavira (ESP)-Bassereau/Lyneel (FRA) 1-2 (16-21, 21-15, 12-15), Immers/van de Velde (NED)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-0 (21-14, 28-26), Pedrosa/Campos (POR)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 2-1 (20-22, 21-16, 15-11), Hodges/Schubert (AUS)-Stankevicius/Knasas (LTU) 2-0 (21-0, 21-0), Hörl/Horst (AUT)-Lupo/Rossi (ITA) 0-2 (16-21, 13-21).

Play-off maschili: Hammarberg/Grössig (AUT)-Evans/Budinger (USA), Kantor/Zdybek (POL)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)

Ottavi di finale: Lupo/Rossi (ITA)-winner Hammarberg/Grössig (AUT)-Evans/Budinger (USA), Herrera/Gavira (ESP)-Hörl/Horst (AUT), Pedrosa/Campos (POR)-Stankevicius/Knasas (LTU), Immers/van de Velde (NED)-Schachter/Dearing (CAN), Plavins/Fokerots (LAT)-Nicolaidis/Carracher (AUS), Krattiger/Breer (SUI)-Bassereau/Lyneel (FRA), Nõlvak/Tiisaar (EST)-Pfretzschner/Winter (GER), Hodges/Schubert (AUS)-winner Kantor/Zdybek (POL)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)

Foto Fivb