Basket, impresa Cremona in Serie A: battuta la Virtus Bologna! Trento aggancia le V Nere in vetta alla classifica

Si è appena conclusa la sesta giornata della Serie A di basket 2023/2024. Tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi si sono disputate le ultime tre partite di questo turno (Cremona-Virtus Bologna, Trento-Reggio Emilia e Varese- Sassari) e lo spettacolo non è mancato: andiamo a vedere cosa è successo

VANOLI BASKET CREMONA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 93-83 (21-23, 25-14, 25-15, 22-31)

Grandissima impresa di Cremona, che tra le mura amiche batte la Virtus Bologna (per le V Nere si tratta della prima sconfitta stagionale in campionato) per 93-83 e ottiene il terzo successo in Serie A. In seguito a un primo quarto molto equilibrato e che va avanti punto a punto fino al 21-23 finale, Cremona allunga leggermente a inizio secondo periodo con un parziale di 7-2 che gli permette di andare sul 35-30. La Virtus Bologna inizialmente reagisce con quattro punti di Mickey, ma non riesce a fare lo stesso poco dopo, quando Zegarowski prende per mano i compagni e li trascina sul +10 (45-35), prima del libero di McCullough e i due punti di Dobric che chiudono il primo tempo (46-37).

Dopo l’intervallo Cremona continua a fare male in attacco e con un grande terzo quarto (da segnalare gli addirittura 14 punti di Adrian in meno di 5 minuti) riesce addirittura a volare sul +19 (71-52). Con le spalle al muro per l’ampio svantaggio, le V Nere provano a questo punto a rientrare in extremis con le triple di Belinelli e Abass, ma la rimonta si ferma sul 78-71. Poi la squadra di casa rialza infatti il ritmo e riprende definitivamente il largo con i tiri dalla lunga distanza del solito Adrian e di Lacey (89-79), prima dei canestri finali che servono soltanto per portare il risultato sul 93-83.

TOP SCORER

Cremona: Golden 22, Adrian 18, Zegarowski 15

Virtus Bologna: Shengelia 14, Cordinier 13, Dobric 11

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 98-88 (28-19, 22-20, 22-20, 26-29)

Trento batte Reggio Emilia per 98-88 e aggancia la Virtus Bologna in vetta alla classifica. Gli ospiti partono forte e si portano sul 10-6 grazie a un vivace Hervey, ma poi i padroni di casa reagiscono subito e ribaltano il punteggio (14-12), prima di allungare fino al +9 (28-19). In apertura di secondo periodo la squadra di Priftis accorcia con la coppia Galloway-Smith (39-35), ma successivamente Trento cambia marcia e con le giocate di Grazulis si assicura il +11 all’intervallo (50-39).

A rientrare meglio dagli spogliatoi è la squadra di casa, che incrementa ulteriormente il vantaggio con lo scatenato Grazulis e le triple di Hubb (72-53). Poi nel finale di terzo quarto gli ospiti trovano una timida reazione e accorciano fino al -13 (72-59). La rimonta non continua però in seguito anche nel quarto periodo, perché i ragazzi di Galbiati sono attenti e riescono risalire sul +18 con i due canestri da tre di Udom (83-65). Subito dopo Reggio Emilia ha l’ennesima reazione, ma anche questa volta il tentativo di recupero si ferma troppo presto. Per la precisione sull’83-73 a 5′ dalla fine, poi Trento torna a segnare e riesce così a tenere il vantaggio fino al 98-88 conclusivo.

TOP SCORER

Trento: Grazulis 24, Hubb 17, Baldwin 12

Reggio Emilia: Hervey 26, Smith 18, Weber 15

OPENJOBMETIS VARESE – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 90-79 (28-17, 24-23, 19-22, 19-17)

Varese sconfigge Sassari in casa per 90-79 e conquista la seconda vittoria stagionale in Serie A. Dopo un inizio equilibrato (7-7), la compagine lombarda cambia marcia e con i tiri da tre di McDermott, Cauley-Stein e Brown si porta sul +11 (28-17). Nei primi minuti del secondo quarto Varese continua a fare male e sale sul +18 (37-19), poi Sassari ha un sussulto e riesce ad accorciare prima dell’intervallo (52-40).

Subito dopo la pausa lunga Varese segna altre triple con Hanlan, Moretti e Brown e vola sul +19 (66-47), mettendo una seria ipoteca sulla partita. Gli ospiti però non ci stanno e con un incredibile parziale di 20-5 tra fine terzo periodo e inizio quarta frazione riescono ad accorciare fino al -4 (71-67). Nel momento di maggiore difficoltà, Varese reagisce e riprende il largo con i tiri dalla lunga distanza di Brown e Shahid (81-71). Per Sassari è il colpo del ko: nei minuti finali i ragazzi di Bucchi non hanno più forze per rispondere e la squadra di casa può dunque amministrare il vantaggio fino al 90-79 finale.

TOP SCORER

Varese: McDermott 18, Brown 15, Cauley-Stein 14, Moretti 14

Sassari: Gombauld 17, Charalampopoulos 16, Whittaker Jr. 16

CLASSIFICA SERIE A BASKET

1. Virtus Bologna 10

2. Trento 10

3. Reyer Venezia 10

4. Brescia 10

5. Napoli 8

6. Milano 8

7. Reggio Emilia 8

8. Scafati 6

9. Tortona 6

10. Cremona 4

11. Varese 4

12. Pesaro 4

13. Pistoia 4

14. Sassari 2

15. Treviso 0

16. Brindisi 0

Credit: Ciamillo