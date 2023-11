Basket, Brindisi batte nettamente il Kalev Cramo in FIBA Europe Cup e tiene vive le speranze di qualificazione

Dopo undici sconfitte consecutive tra tutte le competizioni, arriva una vittoria facile per Brindisi nella quinta giornata valida per la prima fase a gironi della FIBA Europe Cup 2023/2024. Nonostante le assenze di Senglin, Johnson, Laquintana e Lombardi, la squadra pugliese vince tutti i quattro quarti contro il BC Kalev Cramo e si impone con il risultato finale di 82-69.

Grazie a questo successo, la squadra di Dragan Sakota, che ora ha finito le partite a sua disposizione nel girone visto che nella prossima giornata riposerà, supera proprio gli avversari di questa sera e sale al secondo posto in classifica nel girone F (con 1-3), tenendo vive le poche speranze di qualificazione alla seconda fase (serviranno diversi risultati favorevoli nell’ultima giornata per passare il turno) come una delle sei migliori seconde.

A fine match il top scorer è Xavier Sneed con addirittura 29 punti, ma in casa Brindisi meritano di essere menzionati anche i 13 punti di Tomas Kyzlink e i 12 di Jamel Morris. Ininfluenti invece per la compagine estone i 16 di Mikk Jurkatamm e i 12 di Aleksandr Kovliar.

La squadra pugliese parte forte e, grazie soprattutto a uno scatenato Sneed, sale rapidamente sul 15-6. Gli ospiti però non ci stanno e si riavvicinano con la tripla di Jurkatamm e le giocate di Suarez (17-14), ma poi Brindisi torna a fare male in attacco e si assicura il +5 al termine del primo quarto (25-20). In apertura di secondo periodo il Kalev Cromo accelera e agguanta gli avversari sul 28-28. Poi però la squadra di Sakota risponde presente e allunga nuovamente sul +10 (42-32), prima dei canestri di Mathis da una parte e Morris dall’altra in chiusura di primo tempo (44-36).

Al rientro in campo le due squadre faticano a segnare per alcuni minuti, poi gli ospiti cambiano marcia e con un parziale di 12-0 tornano perfettamente in parità (48-48). Brindisi però non è d’accordo e, nel momento di difficoltà, trova la forza per reagire e riprendere un buon margine di vantaggio prima della fine del terzo quarto (61-52) con il solito Sneed e una tripla di Morris.

L’ultimo periodo comincia con il Kalev Cramo aggressivo alla ricerca del pareggio, ma il tentativo di rimonta della compagine estone si ferma sul 62-56. Poi infatti Brindisi non sbaglia più niente e prende definitivamente il largo: finisce 82-69 in favore dei ragazzi di Sakota.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

HAPPY CASA BRINDISI – BC KALEV CRAMO 82-69 (25-20, 19-16, 17-16, 21-17)

Brindisi: Morris 12, Mitchell, Malaventura ne, Guadalupi ne, Sneed 29 Laszewski 11, Riismaa 2, Seck 5, Bayehe 10, Kyzlink 13

Kalev Cramo: Kitsing ne, Jurkatamm 16, Kurbas, Toom 7, Bockler, Kirves 4, Hermet 5, Nurger, Dorbek 6, Mathis 8, Suarez 11, Kovliar 12

