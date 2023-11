Badminton: nessuna sorpresa nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti, domani le finali

È terminata da poco a Milano la seconda giornata della 46ma edizione dei Campionati Italiani Assoluti di badminton. Quest’oggi si sono disputate diverse partite valide per i tornei di singolare maschile e femminile e doppio maschile, femminile e misto e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel singolare maschile il campione italiano in carica Christopher Vittoriani non ha deluso e ha conquistato il pass per la semifinale, battendo ai quarti Alessandro Stan per 21-12, 21-5. Ora nel penultimo atto del torneo Vittoriani dovrà vedersela con Luca Zhou, uscito vittorioso dalla sfida odierna contro Alessandro Gozzini (per ritiro di quest’ultimo sul punteggio di 25-27, 12-13). L’altra semifinale sarà invece tra Lukas Osele ed Enrico Baroni. Questi ultimi due oggi hanno sconfitto rispettivamente Giorgio Gozzini per 17-21, 21-7, 21-7 e Luca Bellazzi per 21-10, 21-12.

Nel singolare femminile Emma Piccinin e Anna Sofie De March hanno conquistato il pass per la semifinale della parte alta del tabellone grazie alle rispettive vittorie contro Sofia Protto per 21-7, 21-15 e Sofia Galimberti con un doppio 21-14. Nella parte bassa si sfideranno invece nel penultimo atto del torneo Judith Mair, che oggi ha sconfitto Anna Hell per 21-16, 21-9, e Chiara Passeri, uscita vincitrice dalla partita odierna contro Lidia Rainero per 21-19, 21-3.

Nel doppio maschile Giovanni Greco e David Salutt potranno domani difendere il titolo conquistato l’anno scorso, visto che quest’oggi hanno vinto la semifinale contro Gianmarco Bailetti/Kevin Strobl per 21-18, 11-21, 21-8. Tra loro e il successo finale ci saranno Marco Danti e Ruben Fellin, a segno quest’oggi nell’altra semifinale contro Luca Bellazzi e Thomas Bianchi per 21-15, 21-17.

Anche nel doppio femminile le campionesse in carica Martina Corsini e Judith Mair hanno strappato il biglietto per la finale, sconfiggendo Martina Moretti e Chiara Passeri per 21-8, 21-12. Domani Corsini e Mair dovranno vedersela con Hanna Innerhofer e Hannah Mair, capaci oggi di battere Linda Bernasconi e Anna Sofie De March per 23-21, 21-12.

Infine, nel doppio misto hanno vinto le semifinali, e hanno dunque ottenuto il pass per l’ultimo atto di domani, David Salutt/Chiara Passeri ed Enrico Baroni/Emma Piccinin. La prima coppia ha battuto Kevin Strobl e Judith Mair per 21-11, 21-18, mentre la seconda ha superato Simone Piccinin e Rebecca Tognetti per 21-14, 21-11.

Foto: LaPresse