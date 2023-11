ATP Parigi-Bercy: Dimitrov conquista semifinale e priva Hurkacz delle Finals a Torino

Grigor Dimitrov si conferma uno dei giocatori più in forma in queste ultime settimane e va a conquistare la sua seconda semifinale consecutiva in un Masters 1000. Dopo quella raggiunta a Shanghai, il bulgari si ripete anche a Parigi-Bercy, superando in tre set il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Una sconfitta che costa ad Hurkacz la qualificazione alle ATP Finals.

Non sono bastati 19 ace ad Hurkacz (nove quelli di Dimitrov). Il polacco ha collezionato anche più vincenti rispetto all’avversario (35 contro 30), ma ha anche commesso 13 errori non forzati. Dimitrov è stato cinico nelle palle break avute a disposizione, sfruttando le tre occasioni a disposizione.

Il primo set è un monologo di Dimitrov. Il bulgaro parte fortissimo e strappa il servizio all’avversario nel secondo gioco, portandosi sul 3-0. Dimitrov annulla anche una palla dell’immediato controbreak e poi toglie ancora la battuta nel sesto game, salendo 5-1. Il numero 17 del mondo va a chiudere per 6-1 la prima frazione.

Nel secondo set si segue, invece, l’andamento dei game in battuta. I due tennisti non concedono occasioni almeno fino al decimo game, quando Hurkacz riesce a procurarsi due palle break, che equivalgono a due set point. Buona la prima per il polacco, che va a chiudere per 6-4.

Grande equilibrio anche in avvio di terza frazione. Si entra, però, nel settimo game, dove Dimitrov si garantisce due palle break. Il bulgaro sfrutta subito l’occasione e sale 4-3. Dimitrov non concede nulla ad Hurkacz e si va a prendere un posto in semifinale, dove affronterà il vincente del quarto tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il russo Karen Khachanov.

