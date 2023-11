ATP Finals, Tsitsipas non cerca alibi: “Sto benissimo, Sinner ha espresso tutta la sua forza”

Stefanos Tsitsipas ha avuto una difficile marcia di avvicinamento verso le ATP Finals. Negli ultimi due giorni ha avuto dei problemi fisici che lo hanno obbligato a fermare gli allenamenti di preparazione verso il match con Jannik Sinner, poi perso con un doppio 6-4. Ma l’ellenico, dopo il ko con l’azzurro di questo pomeriggio, non si è voluto nascondere dietro a un dito.

“Vorrei congratularmi con Jannik per la grande partita che ha fatto, dall’inizio alla fine – ha affermato Tsitsipas in conferenza stampa – ha dimostrato la sua forza, è apparso molto responsabile in ogni momento. Ha attaccato molto, ha servito bene e ha mantenuto la calma nei momenti cruciali. Da parte mia sarebbe potuta andare meglio, ma sono felice di essere nel torneo“.

Il greco vuole poi smentire qualsiasi voce che lo porterebbe a rinunciare alle Finals come successo due anni fa: “Ho altre due partite, spero che possano andare nel miglior modo possibile e che possa rimanere qui fino all’ultimo giorno, questo è il bello delle Finals. Se ho qualche fastidio fisico? Che io sappia no. Sto benissimo e sono pronto a giocare, Torino è uno degli eventi più importanti dell’anno. Sto bene, in salute e pronto a competere“.

Sulla domanda su cosa deve migliorare dopo il ko odierno, il greco è molto schietto: “Semplice, devo giocare un tennis migliore. Devo essere più pressante, giocare con i piedi più dentro il campo. Questo torneo è un’opportunità per me, di far crescere il mio gioco prendendo determinati rischi“.

Foto: LaPresse