ATP Finals 2023: Rune-Tsitsipas è durata solo 3 game. Ritiro per il greco

È durato soltanto 17 minuti il primo match odierno di singolare alle Nitto ATP Finals 2023 di Torino, poi Stefanos Tsitsipas (n.6 al mondo) ha deciso di ritirarsi e ha così “regalato” il successo a Holger Rune (n.8 del ranking). Il motivo dell’abbandono, arrivato sul 2-1 in favore del danese (senza break), non è stato chiaro, anche se ciò che è certo è che il greco non arrivava a questo match in buone condizioni fisiche (sia per i soliti problemi al gomito destro sia per un problema alla schiena).

E pensare che Tsitsipas aveva addirittura iniziato il match con due palle break in suo favore (non consecutive), anche se erano poi state annullate da Rune, che subito dopo si è preso l’1-0. Il match è proseguito con due game abbastanza rapidi, in cui Tsitsipas è sembrato in grado di poter giocare senza problemi. Poi però sul 2-1 è accaduto l’incredibile: dopo un breve intervento del fisioterapista, il greco ha deciso di alzare bandiera bianca. Il tennista ellenico ha così comunicato la sua decisione e la partita è finita tra i fischi del pubblico presente all’AlpiTour.

Grazie a questa vittoria Rune sale momentaneamente in testa alla classifica del girone verde con una vittoria e tre set vinti complessivamente (da sottolineare che i game di oggi non vengono conteggiati ai fini della classifica), in vista dell’attesissimo match di questa sera tra l’italiano Jannik Sinner e Novak Djokovic, per ora entrambi ad un successo (per 2-0 l’altoatesino e per 2-1 il numero 1 al mondo). Per il danese ora sarà fondamentale la partita con Sinner. L’altoatesino invece, per via del risultato di questo pomeriggio, avrà bisogno di vincere in due set contro Djokovic (a cui basterà un successo stasera con qualsiasi risultato per accedere alle semifinali) per passare il girone con una giornata d’anticipo. Altrimenti il match contro Rune sarà da dentro o fuori.

Dopo il ritiro Rune ha richiesto di poter giocare un set d’allenamento contro uno dei due alternates presenti a Torino, ovvero il polacco Hubert Hurkacz o lo statunitense Taylor Fritz, ma gli organizzatori hanno deciso di far giocare un set d’esibizione alle due riserve.

Foto: LaPresse