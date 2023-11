ATP Finals 2023, Ram e Salisbury vincono la finale contro Granollers/Zeballos e concedono il bis nel doppio

Rajeev Ram e Joe Salisbury si confermano campioni di doppio alle ATP Finals di Torino. Al Pala Alpitour, lo statunitense e l’inglese (teste di serie n.6) battono in finale lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos (coppia n.5 del seeding) per 6-3 6-4 in un’ora e 9 minuti di gioco e concedono dunque il bis dopo il successo dell’anno scorso. Grazie a questo trionfo, Ram e Salisbury salgono rispettivamente in sesta e settima posizione del ranking di doppio.

Pronti via e c’è subito un deciding point: Granollers e Zeballos sventano la minaccia e tengono dunque il turno di battuta, salendo sull’1-0. Il set prosegue con due game tranquilli, poi nel quarto gioco Ram e Salisbury sono aggressivi nel turno di risposta e si portano sul 15-40, prima di trovare al deciding point il break che vale il 3-1. L’allungo galvanizza Ram e Salisbury, che nei game successivi controllano e arrivano senza troppi problemi fino alla vittoria del primo set per 6-3.

Il secondo parziale inizia con grande equilibro e fino al 3-3 non ci sono possibilità d’allungo. Poi la coppia ispanico-argentina ha un passaggio a vuoto e Ram e Salisbury ne approfittano per strappare il servizio ai loro avversari, salendo sul 4-3. È l’allungo decisivo: le teste di serie n.6 non concedono più nulla nei successivi turni di battuta e chiudono la partita con il 6-4 del secondo set.

A fine partita pesa il 23-5 conto dei vincenti-errori non forzati di Ram e Salisbury (contro il 16-10 degli avversari). Oltre a questo, a fare la differenza sono anche le migliori percentuali al servizio della coppia vincente sia per quanto riguarda i punti vinti con la prima in campo (89% contro l’85% di Granollers/Zeballos) sia con la seconda (53% contro il 40% della coppia ispanico-argentina.

Foto: LaPresse