ATP Finals 2023, Puppo: “Sinner non farà il biscotto, possibile invece nel gruppo di Alcaraz”

Nuova puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista Eurosport) e visibile su Sport2U, web tv di OA Sport, che ha visto un lungo approfondimento sull’ultima giornata delle ATP Finals 2023 e non solo, con Jannik Sinner sempre argomento d’attualità.

Sul possibile biscotto in Sinner-Rune: “Appena c’è una situazione dubbia si parla subito di biscotto. Sinner non solo dal punto di vista tennistico non scende in campo per fare il biscotto, ma sarà ancora più determinato perché fra i top 10 l’unico che ancora non ha battuto è proprio Rune, quindi è anche un’occasione per chiudere i conti con questa stagione e chiudere un cerchio. Il biscotto nel tennis c’è stato una sola volta, quando Lendl perse appositamente contro Connors pur di evitare il suo incubo, ossia Borg“.

Puppo ha poi parlato delle impressioni avute su Sinner e Rune fino a questo momento: “Per quello che abbiamo visto finora, io ho avuto la sensazione che in termini di velocità di punta, Rune mi ha impressionato più di tutti, mentre come velocità di crociera e stabilità, Sinner è stato straordinario. Sinner contro Djokovic è stato qualcosa di sublime, mentre Rune ha avuto un calo nel terzo contro il serbo. Si tratterà di usare al meglio le proprie armi nei momenti importanti: il fatto che Sinner abbia annullato la palla break con un ace è segno del livello che ha raggiunto. Vedremo un’altra partita carica di contenuti tecnici e vedremo se si confermeranno anche gli ascolti in tv in questo match“.

Sui possibili favoriti del torneo: “L’incrocio tra Sinner e Alcaraz sarebbe il più bello dal punto di vista tecnico in semifinale, ma non sarà semplice per le varie combinazioni. Fanno più paura Medvedev e Zverev di questo Alcaraz. In questo momento vedo tre favoriti: Medvedev e Sinner leggermente avanti, Djokovic appena dietro perché lo vedo un po’ più in difficoltà dal punto di vista fisico. Le prospettive sono di una settimana di Sinner-mania: per vincere il torneo potrebbe mettere ancora in fila Rune, Medvedev e Alcaraz, sarebbe qualcosa di indimenticabile“.

Infine, una battuta sugli scenari del gruppo rosso: “Zverev ha avuto sul suo servizio il set point e non l’ha sfruttato: se c’è un biscotto possibile potrebbe esserci proprio in quel gruppo. Alcaraz battendo Medvedev potrebbe eliminare Zverev, essendo Medvedev già passato. Difficile ci sia il biscotto anche in questo caso: ci potrebbe essere il bonus per vincere il torneo da imbattuto, poi Medvedev anche con Sinner era già qualificato due anni fa, ma non regalò niente“.

Foto: Lapresse