ATP Finals 2023, numeri da record per il torneo a Torino

Nel corso della conferenza stampa di fine torneo, la FederTennis e Padel ha annunciato i numeri di questa edizione delle ATP Finals a Torino e sono decisamente interessanti. Si parla di 174.402 biglietti venduti, il 59.1% spettatori italiani e il 40.9% spettatori stranieri. Venendo ai dati economici, oltre 300 milioni di euro di impatto totale e €266 milioni i benefici e l’impatto sociale sul territorio.

Numeri importanti che fanno del Master di fine anno tennistico l’evento indoor di maggior successo nella storia in Italia. Al Pala Alpitour si è registrato un aumento di oltre il 40% di spettatori, considerando anche l’aumento del costo dei biglietti, passando da 15.5 a 22 milioni di euro. Il dato economico alla biglietteria la dice lunga: 21.000.000 euro (54% in più dell’anno scorso).

Non ci sono dubbi che da questo punto di vista, Jannik Sinner, finalista di questo evento sia stato un traino, anche dal punto di vista degli sponsor. E’ noto il contratto che lega l’altoatesino alla Nike di 150.000.000 in 10 anni. Oltre all’importante brand, ve ne sono altri come Rolex, Head, Gucci, Lavazza, Fastweb, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Tecnogym, Intesa San Paolo, i quaderni di scuola Pigna e la Panini.

In sostanza, Sinner e la politica gestionale di chi ha organizzato le ATP Finals sono andate di pari passo e quindi si possono annotare solo aspetti positivi.

