ATP Finals 2023: Novak Djokovic non si è allenato oggi. Riposo dopo la sconfitta con Sinner o malanno fisico?

Il giorno dopo i tifosi italiani sono ancora più esaltati dalla stupenda vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic nel girone preliminare delle ATP Finals a Torino. Uno show dell’azzurro al Pala Alpitour che ha fatto esplodere il pubblico battendo il numero uno al mondo.

Oggi entrambi dovevano ripresentarsi al palazzetto per allenarsi in vista di domani, ultima giornata del raggruppamento con i due match in programma, ma a sorpresa, il serbo, trionfatore di tre Slam, ha rinunciato.

Le oltre tre ore di ieri si sono sicuramente fatte sentire nelle gambe del 36enne di Belgrado che si può benissimo concedere di saltare una giornata di training in vista della sfida decisiva per passare il turno contro il polacco Hubert Hurkacz.

Qualcuno però ha sollevato alcuni dubbi. Nell’incontro con Sinner, Djokovic è apparso raffreddato e a tratti anche in difficoltà a livello fisico: che non sia stato colpito da un’influenza?

Foto: Lapresse