ATP Finals 2023: la polemica di Rune con il giudice di sedia. Voleva il challenge, negato dal video review

Dopo un primo set tutt’altro che entusiasmante, dominato da Jannik Sinner, si è infiammata tutta d’un tratto la terza partita del girone preliminare alle ATP Finals di Torino tra l’azzurro ed il danese Holger Rune.

Tanti i colpi di scena: qualche problemino alla schiena nella seconda frazione ha costretto ad abbassare i ritmi all’altoatesino, portando al successo il rivale scandinavo.

Nel terzo set, in un terzo game infinito, ecco la polemica di Rune contro il giudice di sedia: risposta devastante di Sinner sulla prima del danese, in ritardo arriva la chiamata di un challenge addirittura a proprio sfavore per chiamare la propria palla lunga (aveva ragione).

La chiamata però è arrivata nettamente in ritardo, come sostenuto dall’arbitro: ecco che interviene il video review a dimostrare il tutto e dunque a negare l’Occhio di falco a Rune. Da lì tante polemiche ed i fischi del pubblico.

Foto: Lapresse