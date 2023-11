ATP Finals 2023, Ivan Ljubicic: “Sinner meno brillante, ma grande torneo e correttezza!

Tempo d’analisi per la Finale delle ATP Finals tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. E’ arrivata l’affermazione netta del serbo che con il punteggio di 6-3 6-3. Da una parte si è potuto ammirare un Djokovic eccezionale e dall’altra un Sinner non centrato come nelle precedenti partite. La combinazione delle due cose ha portato al risultato citato.

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Ivan Ljubicic, ex tennista di alto livello e tecnico di Roger Federer. Sulla base della sua esperienza, la partita ha avuto i seguenti tratti caratterizzanti: “Djokovic ha espresso un grande tennis per un set e mezzo, servendo benissimo e non facendo praticamente giocare Sinner. Jannik aveva una gamba un po’ pesante, arriva con ritardo sulla palla e quindi commetteva più errori. Contro un Nole così era molto difficile affrontarlo in queste condizioni“, ha affermato l’ex tennista croato.

“Nel secondo set qualche mini-chance Djokovic l’ha data, ma Jannik non ha saputo sfruttarla proprio perché non era così centrato come nelle partite di questo torneo. Resta comunque il grande percorso e ci tengo a sottolineare una cosa. Sinner avrebbe potuto eliminare Nole, perdendo la sfida contro Rune. E’ stato molto corretto e questo va assolutamente sottolineato“, la chiusura di Ljubicic.

Foto: LaPresse