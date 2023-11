ATP Finals 2023, il messaggio di Rune a Sinner: “Grande battaglia come sempre Jannik, ti auguro il meglio per le Finals”

Lottare fino in fondo in campo, ma rispettarsi. E’ stata una partita dura quella di ieri al Pala Alpitour di Torino tra Jannik Sinner e Holger Rune. L’altoatesino è sceso in campo, con la consapevolezza di essere già qualificato per le semifinali del Master di fine anno, ma il desiderio era quello di sfatare il tabù danese, dal momento che Rune lo aveva sempre battuto nei due precedenti.

Ci teneva in maniera particolare Sinner, che forse anche per questo ha avuto per troppa tensione un fastidio alla schiena che l’ha un po’ destabilizzato nel corso della partita. Dopo aver vinto nettamente il primo set per 6-2, Jannik ha ceduto il secondo per 7-5, ma ha saputo reagire alla grande, mettendo da parte anche le paure di un problema fisico momentaneo.

Alla fine, il 6-4 ha fatto calare il sipario e Rune, eliminato dalle Finals, ha voluto comunque dedicare una storia su Instragram al nostro portacolori, scrivendo: “Grande battaglia come sempre, Jannik. Mi piacciono partite come questa. Ti auguro il meglio per le finali“. Il danese poi si è rivolto anche al pubblico italiano. “Allo stesso tempo voglio ringraziare tutti gli italiani per non avermi fatto sentire indesiderato. Siete stati una grande e appassionata folla anche se stavo giocando contro il vostro eroe nazionale. Grazie“.

Jannik ha condiviso la storia sul sul profilo personale, con l’immagine di una stretta di mano simbolica in segno di rispetto.

STORIA SU INSTRAGRAM SINNER-RUNE

Foto: LaPresse