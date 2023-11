ATP Finals 2023, Daniil Medvedev: “Alcaraz gioca più lentamente, per questo Zverev ha vinto”

Nella giornata di ieri sono andati in scena i primi due incontri del Gruppo Rosso delle ATP Finals 2023. Nel derby russo la superiorità di Daniil Medvedev (n.3 del mondo) si è confermata contro Andrey Rublev (n.5 ATP). Nello stesso tempo, la sconfitta dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking), contro il tedesco Alexander Zverev (n.7 del mondo), ha posto l’accento sul periodo non così brillante dell’iberico.

A esprimere questo concetto è stato in conferenza stampa Medvedev, desideroso di dar seguito alla sua serie vincente e giocarsi il titolo nel Master di fine anno: “Due o tre mesi fa sarei stato molto sorpreso se Sascha avesse battuto Carlos, ma il tennis è uno sport molto, molto complicato“, le considerazioni del vincitore degli US Open 2021.

“In questo momento, per qualche motivo, la sensazione è che Alcaraz giochi più lentamente di prima e non abbia la stessa sicurezza mostrata nel resto della stagione. Questo può succedere a chiunque, anche a Novak, quando era più giovane ha vissuto momenti simili. È stato sorprendente vedere come molti colpi di Zverev fossero più veloci dei suoi nel secondo set. Da capire quando tornerà al suo livello“, ha aggiunto il moscovita.

Di sicuro, domani, il 20enne di Murcia è chiamato subito a una reazione se vorrà essere centrare la qualificazione alle semifinali. La sfida contro Rublev sarà da vincere e non andrà sottovalutata, non solo per la forma non scintillante dell’iberico, ma anche per il fatto che non ci sono precedenti tra i due e questo aspetto andrà tenuto in debito conto.

Foto: LaPresse